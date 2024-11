Richard Gere verrät Details über seinen Umzug nach Spanien

Filmstar Richard Gere (75) wird demnächst die USA verlassen und mit seiner Frau Alejandra Silva (41) sowie den beiden Kindern in Spanien leben. Der Schauspieler deutete diesen großen Schritt bereits mehrfach öffentlich an, doch kürzlich äußerte er sich etwas ausführlicher zu den Hintergründen. Am Mittwoch wurde er in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" von dem neugierigen Moderator auf seinen Umzug angesprochen. Daraufhin meinte Richard: "Meine Frau ist Spanierin und sie hat mir etwa sieben Jahre hier gegeben, und deshalb werden wir einige Jahre in Madrid verbringen." Zudem spielt ihr Nachwuchs eine entscheidende Rolle: "Unsere Kinder sind zweisprachig aufgewachsen, also werden sie dort aufblühen."

Der US-Amerikaner war offensichtlich in Plauderlaune, denn er gab noch viele weitere spannende Details preis. So verriet er, dass seine Ehefrau aus einer großen spanischen Familie kommt und ihre Großmutter "so etwas wie der Klebstoff war, der alles zusammenhielt." Nach dem Tod ihrer Oma vor rund zwei Jahren übernahm Alejandra wohl ihre verantwortungsvolle Rolle in der Verwandtschaft. Richard erklärte diesbezüglich mit einem Schmunzeln: "Sie plant bereits das sonntägliche Mittagessen für 35 Personen."

Obwohl der Umzug in ein für ihn fremdes Land der ultimative Liebesbeweis des "Pretty Woman"-Stars zu sein scheint, meint er von sich selbst, eher kein Romantiker zu sein. Diese Einstellung stellt einen extremen Kontrast zu seinem Image als Charmeur und Liebhaber in Filmen dar – doch der 75-Jährige hat eine simple Erklärung für seine Sichtweise. "Beziehungen sind so etwas wie ein Handelsgeschäft: Ich gebe dir etwas, und du gibst mir etwas dafür. Das ist nicht wirklich Liebe, sondern eine emotionale Transaktion", erläuterte Richard zuletzt in der deutschen Ausgabe von Playboy.

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Oktober 2024

