Arrogant? Jessica Haller erntet Kritik für Knöllchen-Video

Jessica Haller (34) hat mit einem provokanten Instagram-Post für Aufsehen gesorgt. In einem Video auf der Plattform zeigt sich der Reality-TV-Star, wie sie lässig ein Knöllchen von der Windschutzscheibe ihres weißen Porsches greift, nachdem sie offenbar unerlaubt auf einem Gehweg geparkt hat. Mit dem begleitenden Kommentar "POV, du lässt dich von nichts aus der Ruhe bringen. In diesem Sinne: Happy Monday" wollte sie offenbar eine gewisse Coolness ausstrahlen. Doch diese Aktion fand nicht bei allen Followern Anklang und führte zu einem Shitstorm. "Regeln sind nun mal einzuhalten! Fahrschulen lehren das... Promibonus gibt es zum Glück nicht!" oder "Hätte dich leider nicht so eingeschätzt – dass man so was dann auch noch zur Schau stellen muss", lauteten nur zwei der empörten Kommentare unter dem Clip.

Die vielen kritischen Stimmen scheinen Jessica zum Umdenken gebracht zu haben. "Ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass ich ein Reel löschen werde, weil es komplett falsch interpretiert wurde und komplett falsch verstanden wurde. Ich wollte damit niemanden triggern", betont die Ibiza-Auswanderin in ihrer neuesten Story und ergänzt, dass es sich nicht um ihr eigenes Auto gehandelt habe. "Nein, man darf sich auch nicht hinstellen, wo man will", räumt sie außerdem ein.

Jessica, die durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor bekannt wurde und seitdem eine erfolgreiche Influencerin ist, ließ in der Vergangenheit Kritik meist an sich abperlen. Die gebürtige Essenerin teilt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und ihre Familie. Seit ihrer Hochzeit mit dem Unternehmer Johannes Haller (36) im Jahr 2021 lebt sie gemeinsam mit ihm und ihrer kleinen Tochter auf Ibiza. Ihre Offenheit und ihr authentischer Umgang mit Themen wie Mutterschaft, Fitness und persönlichen Herausforderungen haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Zuletzt sprach sie in ihren Posts offen über gesundheitliche Probleme und berufliche Rückschläge, was bei vielen Fans großen Zuspruch fand.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey

