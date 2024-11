Damit versüßt Amira Aly ihren Kindern das Weihnachtsfest

Amira Aly (32) hat sich für die kommende Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes für ihre beiden Söhne ausgedacht. Die Moderatorin möchte in diesem Jahr die Tradition des Weihnachtselfen einführen, um die Vorfreude auf das Fest zu steigern. "Dieses Jahr mache ich 'Elf on a Shelf'", verrät Amira in einem Gespräch mit RTL. Mit diesem kleinen Helfer des Weihnachtsmanns soll es nicht nur lustig, sondern auch spannend und geheimnisvoll werden.

Tagsüber beobachtet der Weihnachtself die Kinder und notiert sich, ob sie brav waren oder vielleicht den einen oder anderen Streich gespielt haben. "Ich sage den Kindern, der passt jeden Abend auf, was ihr macht, ob ihr brav seid. Und nachts fliegt er zum Nordpol, zu Santa Claus, und erzählt ihm, ob ihr brav wart oder nicht", meint die zweifache Mama. Jeden Morgen taucht er an einem neuen Ort im Haus auf, oft in witzigen oder ungewöhnlichen Situationen. Für Amira ist die Idee brillant: Zum einen bringt sie damit die Kinderaugen zum Leuchten, zum anderen ist der Elf wie eine kleine Erziehungsmaßnahme.

Dieses Weihnachtsfest gestaltet sich für Amira und ihre Kinder allerdings etwas anders. Denn die Eltern der beiden Jungs trennten sich im August und die 32-Jährige hat mittlerweile schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Ein Patchworkfamilien-Weihnachten kommt für Papa Oliver Pocher (46) aber absolut nicht infrage. Im RTL-Interview lautete die Antwort des Comedians auf die Frage, ob er sich ein gemeinsames Fest vorstellen könne: "Auf keinen Fall."

Amira Aly, Moderatorin

Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

