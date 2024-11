Darum zogen Prinz William und Kate ins Adelaide Cottage

Im September teilte Prinzessin Kate (42) in einem emotionalen Video auf Instagram mit, dass sie ihre Chemotherapie, die sie aufgrund einer früheren Krebsdiagnose begann, erfolgreich abgeschlossen hat. Die letzten neun Monate beschrieb die dreifache Mutter als "unglaublich hart" für ihre Familie. Ganz besonders betonte sie ihre Dankbarkeit für die einfachen Dinge im Leben, an denen viele oft vorbeigehen. Laut OK! haben Kate und William (42) auch deshalb beschlossen, mit ihren Kindern in einem bescheideneren Zuhause zu leben: dem Adelaide Cottage.

Laut Quellen aus dem Umfeld der Royals hat sich Kate außerdem dazu entschieden, ihre öffentlichen Auftritte ab dem nächsten Jahr schrittweise zu steigern. Wie OK! berichtet, liegt Kates Fokus dabei zunächst auf den Aufgaben, die mit ihrer bisherigen Arbeit zu den frühen Entwicklungsjahren von Kindern in Zusammenhang stehen. Der royale Biograf Robert Hardman berichtete dem Magazin: "Kate ist sich sehr bewusst, was die Zukunft bringt, also nimmt sie sich die Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wieder fit und stark zu werden, solange sie kann, und zwar zu ihren Bedingungen."

Das Adelaide Cottage, das fortan von William und Kate als Wohnsitz ausgewählt wurde, reflektiert die Bemühungen des Paares, ihren Kindern eine normale und bodenständige Umgebung zu bieten. Abseits ihrer königlichen Pflichten legen William und Kate Wert darauf, ihren Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) auf diese Weise einen normalen Alltag fernab des sonst hektischen royalen Lebens zu ermöglichen.

Getty Images Prinzessin Kate, britische Royal

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

