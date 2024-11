Schweres Jahr: Prinz William ist unheimlich stolz auf Kate

Prinz William (42) schwärmt von seiner Frau Prinzessin Kate (42). Hinter der Princess of Wales liegt eine schwere Zeit. Im März gab sie bekannt, krebskrank zu sein, weswegen sie sich daraufhin einer Chemotherapie unterziehen musste. Trotz der Umstände schlug sich Kate ganz tapfer, wie ihr Gatte verriet. "Sie war das ganze Jahr über unglaublich", schwärmte William am Mittwoch im Interview mit BBC im Rahmen der Earthshot Awards von seiner Frau. So habe sie ihn trotz ihrer Erkrankung stets unterstützt.

Im September konnte Kate erstmals aufatmen. Nach Monaten der ärztlichen Behandlung beendete die dreifache Mutter ihre Chemotherapie schließlich. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erklärte die 42-Jährige in einem emotionalen Video auf Instagram. Seither tue Kate alles, um krebsfrei zu bleiben. Zwar kehrte sie wieder an ihre Arbeit zurück, doch sie wolle versuchen, die Sache langsam angehen zu lassen. So reiste ihr Mann auch alleine nach Cape Town, um an den diesjährigen Earthshot Awards teilzunehmen. Dennoch liege auch ihr dieses Projekt sehr am Herzen. "Ich weiß, dass sie sehr daran interessiert sein wird, dass der heutige Abend ein Erfolg wird", war sich William kurz vor der Verleihung sicher.

Williams offene Worte über seine Frau dürften für einige etwas überraschen kommen: Auch wenn die beiden seit Jahren regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben geben, halten sie sich mit öffentlichen Schwärmereien eher bedeckt. Die aktuellen Äußerungen des Prinzen dürften allerdings zeigen, wie nah sich die beiden auch nach all der Zeit stehen. So sind William und Kate bereits seit 2011 verheiratet. Zusammen haben sie die drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Ihnen versucht das Ehepaar trotz ihres royalen Status ein recht normales Leben zu ermöglichen. Beispielsweise sollen sie Jahr für Jahr zusammen mit ihnen an Halloween um die Häuser ziehen, um Süßigkeiten einzusammeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied der britischen Königsfamilie

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige Anzeige