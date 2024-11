Für dieses "Bauer sucht Frau"-Duo endet die Hofwoche abrupt

Bei Bauer sucht Frau sollten sich nun auch Paul und Sarah bei der gemeinsamen Hofwoche besser kennenlernen – doch ihre Gesundheit machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Die Brünette reiste bereits mit einer Erkältung an, die jedoch in einem Fieber endete. Auch wenn sich der Mutterkuhhalter bestmöglich um sie kümmert, trifft Sarah eine Entscheidung: Sie bricht die Hofwoche ab. "Es könnte mir besser gehen. Ja... Ich habe auch entschieden, jetzt nach Hause zu fahren, wenn das für dich in Ordnung ist", erklärt sie. Dass die 20-Jährige in ihrem Zustand in ihren eigenen vier Wänden sein möchte, kann Paul selbstverständlich verstehen. Dennoch ist er traurig, sich nun schon wieder von seiner Auserwählten verabschieden zu müssen.

Als der Gentleman, der er ist, bietet der Sachse Sarah an, sie nach Hause zu fahren. Die Erzieherin möchte jedoch lieber von ihrer Mama abgeholt werden, die extra aus Bayern angereist kommt. Aufgrund dessen hat Paul also gleich das Vergnügen, seine mögliche Schwiegermutter in spe kennenzulernen. Auch wenn die Umstände eher unschön sind, kommt beim ersten kurzen Aufeinandertreffen eine herzliche Stimmung auf. Das abrupte Hofwochen-Ende bedeutet aber nicht gleich das Ende für Paul und Sarah. Zum Abschied verspricht die Kandidatin dem 22-Jährigen, ihn zu besuchen, sobald es ihr wieder besser geht.

Sarah war die einzige Dame, die Paul nach dem Scheunenfest kennenlernen wollte. Es standen noch zwei weitere Kandidatinnen zur Auswahl, doch von Viola-Linnea und Anna verabschiedete er sich nach dem ersten Treffen wieder. "Das tut schon weh", erklärte Anna, nachdem sie nach seiner Verkündung in Tränen ausgebrochen war. Sie habe sich nämlich schon etwas in den Single-Bauern verliebt.

RTL / Stefan Gregorowius Paul von "Bauer sucht Frau", 2024

RTL "Bauer sucht Frau"-Paul und Sarah

