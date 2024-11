Fürstin Charlène verzaubert bei Event in schwarzer Eleganz

Fürstin Charlène (46) ist für ihr gutes Modebewusstsein und ihre edlen Outfits bekannt. Vor wenigen Tagen beeindruckte die Fürstin in einem eleganten Outfit auf der World Rugby Awards Zeremonie 2024 im Sporting Monte-Carlo Komplex in Monaco. Charlène trug ein schwarzes Outfit mit einem tief ausgeschnittenen Bustier, das mit glänzenden Juwelen besetzt war. Dazu kombinierte die Adlige einen eng geschnittenen Blazer. Passend zum auffälligen Bustier trug die Royal-Lady funkelnde Diamantohrringe in Blumenform, die dem Outfit einen Touch Glamour verliehen.

Charlènes umwerfender Look wurde durch ein schlichtes Styling vervollständigt. Das Make-up der Frau von Fürst Albert II. (66) betonte ihre zarten Gesichtszüge. Der sanfte Rosaton auf ihren Lippen harmonierte ideal mit dem dezenten fliederfarbenen Lidschatten. Ihre Haare wurden locker hochgesteckt, wodurch ihr schönes Gesicht ideal zur Geltung gebracht wurde. Die kleine, schwarze Clutch ergänzte ihren stylishen Look perfekt.

Erst vor wenigen Tagen bezauberte die Adlige bereits in einem weiteren eleganten Look. Zum traditionellen Gottesdienst am Nationalfeiertag des Küstenstaates erschien sie in einem edlen Anzug in Flieder. Dazu wählte Charlène einen minimalistischen Fascinator in der passenden Farbe. Auch bei diesem Look hielt die Fürstin das Make-up dezent. Passend zum monochromen Outfit hatte sie ihre Augen in einem leichten Fliederton geschminkt. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Knoten hochgesteckt.

Frederic Dides Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024

Getty Images Fürstin Charlène, Fürstenhaus Monaco

