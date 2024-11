Fürstin Charlène bezaubert am Nationalfeiertag in Flieder

Fürstin Charlène (46) von Monaco fiel in den vergangenen Jahren immer wieder durch ihre elegante Garderobe auf und bezauberte mit ihrem Stil. Dabei bevorzugte sie hauptsächlich neutrale Farben wie Beige, Weiß oder Schwarz – ab und zu sah man sie in Grün oder Blau und selten in Rot. Zum traditionellen Gottesdienst am Nationalfeiertag des Küstenstaates erscheint sie allerdings in einem feschen Anzug in Flieder. Dabei überzeugt der Look vor allem aufgrund des kantigen, fast schon maskulinen Schnitts der Anzugjacke und des minimalistischen Fascinators in passender Farbe.

In Sachen Accessoires lässt es die Gattin von Fürst Albert II. (66) simpel angehen. Außer einem Paar strahlender Diamantohrringe und einem einzelnen Silberring trägt sie keinen weiteren Schmuck. Zu dem Look kombiniert sie einfache schwarze Pumps und eine farblich passende Handtasche. Das Make-up der zweifachen Mutter ist ebenso frühlingshaft wie die Farbe ihres Outfits: zartes Rosa legt sich auf ihre Wangen und Lippen, während ihre Augen in einem leichten Fliederton geschminkt sind. Ihre blonden Haare hat die Südafrikanerin in ihrem Nacken zu einem eleganten Knoten hochgesteckt.

Im September wagte sich Charlène sogar ganz weg von ihren einfarbigen Outfits und probierte sich an einem Muster aus. Für eine Wohltätigkeitsveranstaltung präsentierte sich die Fürstin in einem Jumpsuit mit geometrischem Muster von der Marke Diane van Fürstenberg. Der ärmellose Einteiler sorgte mit dem Neckholder-Ausschnitt und der geschnürten Taille für eine definierte Silhouette der Royal. Zu ihrem Outfit kombinierte sie an dem Tag eine große Sonnenbrille und trug ihre Haare in einem einfachen Bob gestylt.

Getty Images Fürst Albert II und Fürstin Charlène, November 2024

Getty Images Fürstin Charlène und First Albert im September 2024

