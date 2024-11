Sie sind das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lieblingspaar

Seit fast fünf Wochen läuft die neue Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Bisher wagten vier Paare den Schritt vor den Traualtar. Ihr habt abgestimmt, welches Match euch am besten gefällt – und das Ergebnis ist eindeutig! Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. November 2024, 11:00 Uhr] geht hervor, dass Christian und Emma am besten ankommen. Von 465 Teilnehmern finden 203, dass der Bankfilialleiter und die Yogalehrerin bislang das schönste Paar der elften Staffel abgeben – das macht 43,7 Prozent der Gesamtstimmen aus.

Dicht gefolgt landen Toni und Pia mit nur wenig Abstand auf dem zweiten Platz des Votings: Der gelernte Erzieher und die Kauffrau im Gesundheitswesen konnten 173 Stimmen (37,2 Prozent) ergattern. Weniger gut kommen dafür offenbar die zwei verbleibenden Paare – Martin und Jenny sowie Fabian und Michelle – an: Mit jeweils 54 (11,6 Prozent) und 35 Votes (7,5 Prozent) bilden sie das Schlusslicht des Rankings.

In der nächsten Folge des Sozialexperiments sind die Kandidaten Desiree und Marco an der Reihe: Laut den Matching-Experten – Sandra Köhldorfer (43), Markus Ernst und Beate Quinn – haben die 37-jährige Business-Development-Managerin und der 44-jährige Projektleiter großes Potenzial für eine glückliche Zukunft zu zweit. Ob sich die beiden tatsächlich auf Schloss Lichtenwalde das Jawort geben werden, ohne sich jemals vorher gesehen zu haben, wird sich am kommenden Montag zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, immer montags 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Pia und Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024

Joyn / Christoph Assmann Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten