Schockierende Diagnose für Jeff Bridges (70). Der US-amerikanische Schauspieler schreibt mit seinen markanten Rollen seit vielen Jahren Hollywood-Geschichten: In Filmen wie "The Big Lebowski", Iron Man oder auch "Kingsman: The Golden Circle" begeisterte er ein Millionenpublikum vor den Kinoleinwänden auf der ganzen Welt. Doch jetzt machte eine besorgniserregende Nachricht aus dem Privatleben des Schauspielers die Runde: Jeff bekam die Diagnose Lymphdrüsenkrebs.

"Bei mir wurde ein Lymphom diagnostiziert", informierte Jeff seine Instagram-Community über seine Erkrankung und erklärte: "Obwohl es eine schwere Krankheit ist, habe ich das Glück, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist." Der 70-Jährige beginne jetzt mit der Behandlung und plane, seine Fans über seine Genesung auf dem Laufenden zu halten.

In dieser schweren Zeit kann Jeff auf seine Liebsten zählen: "Ich bin für die Liebe und die Unterstützung meiner Familie und Freunde zutiefst dankbar", betonte der "True Grit"-Darsteller auf der Fotoplattform. Und auch seinen Humor hat Jeff offenbar nicht verloren. "Wie der Typ sagen würde: Neue Scheiße ist ans Licht gekommen", leitete er seinen Post ein und spielte damit auf seine Rolle in dem Streifen "The Big Lebowski" an.

Getty Images Jeff Bridges, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Jeff Bridges im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Jeff Bridges mit seiner Frau Susan Geston

