Alle Infos zur emotionalen Beerdigung von Liam Payne (†31)

Am 16. Oktober starb Liam Payne (✝31) bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels. Knapp einen Monat nach seinem tragischen Tod fand am Mittwoch die Beisetzung des Sängers in seiner Heimatstadt Wolverhampton statt. In der St. Mary the Virgin Church erwiesen ihm, neben seiner Familie, auch seine ehemaligen One Direction-Bandkollegen – Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) – die letzte Ehre. Alle Infos zur ergreifenden Abschiedsfeier erfahrt ihr im Promiflash-Video.

