Luxus-Auszeit in Dubai: Maya Jama zeigt sich im Bikini

Model und Moderatorin Maya Jama (30), die im Juli ihre Trennung von Rapper Stormzy (31) bekannt gab, hat auf Instagram atemberaubende Bikini-Fotos von ihren jüngsten Reisen geteilt. Am Montag postete sie ein Bild von sich in einem blauen Bikini, wie sie am Strand in Dubai die Sonne genießt. Die Love Island-Moderatorin zeigte ihren Fans Eindrücke von luxuriösen Urlauben in Dubai, Miami, New York und London. Zusammen mit Freundinnen entspannte sie sich auf einer Sonnenliege am Strand und genoss das warme Wetter, während sie stilvolle Sonnenbrillen trug.

In ihrer Fotogalerie präsentierte Maya verschiedene Outfits und Momente ihrer Reisen. In Dubai trug sie einen blauen Bikini mit Triangel-Oberteil und seitlich gebundenem Höschen, der ihre beeindruckende Figur betonte. Ein weiteres Foto zeigte sie in einem winzigen grauen und gelben Häkel-Bikini, wie sie vor einem Spiegel posierte und ihren durchtrainierten Körper präsentierte. Bei abendlichen Ausflügen kleidete sie sich in elegante Outfits, darunter ein trägerloses blaues Minikleid und ein figurbetontes schwarzes Kleid. Sie schrieb zu ihren Bildern: "Verrückte Hintergrundgeschichten mit Fotos, wie immer, also hier ist ein Mix aus Miami, New York und ein bisschen London. Dubai kommt noch, aber ich bin noch hier."

Nach ihrer Trennung von Rapper Stormzy sprach Maya in einem seltenen Interview mit The Standard offen über ihre Vorstellungen von zukünftigen Beziehungen. Sie verriet, dass sie bereit sei, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen: "Ich bin gerade sehr glücklich, aber der nächste Mann, den ich treffe, soll der sein, den ich heirate und mit dem ich Kinder habe, also bin ich natürlich wählerisch." Sie betonte, dass sie jemanden suche, der ihr bereits erfülltes Leben ergänzt: "Ich habe mir ein so schönes Leben alleine aufgebaut, und ich möchte niemanden, der dem nichts hinzufügt." Maya teilte auch ihren Rat zum Thema Beziehungen: "Die Mission im Leben ist, sich selbst glücklich zu machen und dann jemanden zu finden, der das ergänzt."

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

