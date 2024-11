Megan Fox zeigt ihren Babybauch in durchsichtigem Kleid

Die Schauspielerin Megan Fox (38) hat ihren Babybauch in einem aufreizenden Outfit präsentiert. In Los Angeles besuchte sie den Holiday Shop von Revolve im Einkaufszentrum The Grove und zog damit alle Blicke auf sich. Auf Bildern, die TMZ veröffentlichte, trug Megan, die ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Verlobtem Machine Gun Kelly (34) erwartet, ein durchscheinendes bordeauxrotes Rollkragenkleid über passender Unterwäsche. Damit präsentierte sie stolz ihre wachsende Rundung. Trotz der kühleren Temperaturen scheute sie sich nicht, in diesem gewagten Ensemble aufzutreten und bewies erneut ihr Stilbewusstsein.

Bereits Anfang November verkündete Megan ihre Schwangerschaft auf originelle Weise. Sie veröffentlichte Fotos, auf denen sie nahezu nackt und mit schwarzer Farbe übergossen zu sehen ist, während sie liebevoll ihren Bauch hält. Dazu schrieb sie: "Ich kann es nicht erwarten, dich zu treffen" und teilte auch ein Bild ihres positiven Schwangerschaftstests. Damit bestätigte sie die Gerüchte, die seit Juli kursierten. Damals war in einem Musikvideo von Machine Gun Kelly mit Jelly Roll ein möglicher Babybauch zu sehen gewesen. Laut Quellen sei Megan im vierten oder fünften Monat schwanger und erwarte das Baby im März.

Megan ist bereits Mutter von drei Söhnen – Noah, Bodhi und Journey – aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51). Auch Machine Gun Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter namens Casie. Das Paar lernte sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und ist seitdem unzertrennlich. Ihre Verlobung im Januar 2022 machte Schlagzeilen, nicht zuletzt wegen des ungewöhnlichen Verlobungsrings, den Colson für Megan anfertigen ließ. Mit der bevorstehenden Geburt ihres gemeinsamen Kindes beginnt nun ein neues Kapitel in ihrem Leben, und ihre Fans sind gespannt, wie sich ihre Familie weiterentwickeln wird.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox im Jahr 2024

