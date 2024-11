Nach DSDS-Aus: Wie verstehen sich Dieter Bohlen und Pietro?

Nach dem überraschenden Ausstieg von Pietro Lombardi (32) aus der DSDS-Jury spekulierten viele Fans über mögliche Spannungen zwischen ihm und Dieter Bohlen (70). In einer aktuellen Instagram-Fragerunde äußert sich der Sänger nun zu den Gerüchten und versichert, dass zwischen ihm und dem Poptitan alles in bester Ordnung sei. "Wir haben uns im Finale ein bisschen geärgert, das gehört auch manchmal dazu", erklärt Pietro. Er betont, dass er Dieter nicht für seinen Austausch in der Jury verantwortlich mache: "Ich bin überzeugt, Dieter würde mich nie freiwillig ersetzen."

Als ein Fan fragt, ob zwischen ihnen "dicke Luft" herrsche, antwortet der 32-Jährige entspannt: "Zwischen mir und Dieter ist alles gut. Uns verbindet viel mehr als nur ein Jury-Job." Pietro fügt hinzu: "Wir haben heute auch geschrieben und schauen, was in Zukunft passiert – oder auch nicht." Diese Aussagen zeigen, dass ihr Verhältnis offenbar weiterhin freundschaftlich ist und sie in Kontakt bleiben.

Die Freundschaft zwischen Pietro und Dieter reicht weit zurück. Seit Pietro 2011 die achte Staffel von DSDS gewann, steht er dem Poptitan nahe. Dieter wurde für ihn nicht nur zum Mentor, sondern auch zu einem vertrauten Freund. Die beiden haben oft gemeinsam vor der Kamera gestanden und Projekte realisiert. Für viele Fans gelten sie daher als unschlagbares Team. Ob er 2025 möglicherweise doch noch in die DSDS-Jury zurückkehrt, bleibt vorerst offen.

Instagram / menderesbagci Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi, Menderes Bağci und Dieter Bohlen, 2024

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

