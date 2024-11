Nach Mamas Tod: Nicole Kidman will zurück nach Australien

Nicole Kidman (57) erlitt im September einen tragischen Verlust: Die Schauspielerin verlor ihre Mutter Janelle Ann im Alter von 84 Jahren. Zur Beerdigung reiste sie mit Ehemann Keith Urban (57) und den zwei gemeinsamen Kindern zurück in ihre Heimat Australien. Wie die Daily Mail berichtet, überlegt die Familie komplett dorthin zu ziehen. Außerdem habe Keith in Erwägung gezogen, sich nach seiner zehntägigen Konzertreihe im Februar etwas von seiner Musik zurückzuziehen, um seine Frau in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Dass Nicole Unterstützung braucht, scheinen auch ihre Freunde zu meinen. Wie eine Quelle berichtete, sind diese aktuell in großer Sorge um sie. Die Trauer um ihre Mutter und der Stress, dem sie aufgrund ihrer Karriere ausgesetzt ist, könnten ihr gesundheitlich ziemlich zusetzen. Um sich ausreichend abzulenken, stürze sich die 57-Jährige regelrecht auf ihre Arbeit. "Nicole sieht immer noch so umwerfend aus wie immer, aber sie hat so viel durchgemacht und es scheint, dass sie mit ihrer Trauer fertig wird, indem sie sich in die Arbeit stürzt", erklärt der Insider gegenüber der Woman's Day. Zudem sei Nicole in "einigen ihrer schlimmsten Zeiten auf sich allein gestellt", meint der Informant und fügt besorgt hinzu: "Die große Sorge, die alle umtreibt, ist: Wie viel mehr kann sie noch ertragen?"

Nicole stand ihrer Mutter sehr nahe. Die Australierin hatte anscheinend schon seit längerer Zeit mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Um in den schweren Phasen nicht allein zu sein, reisten ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und die Enkelkinder nahezu regelmäßig nach Australien. Als Mama Janelle verstarb, stand die "Big Little Lies"-Darstellerin gerade auf dem Filmfestival in Venedig kurz vor einer Verleihung. Den Preis, den sie gewann, widmete sie ihr. Erst kürzlich erklärte Nicole, welche prägende Rolle die verstorbene 84-Jährige in ihrem Leben hatte. "Meine Mutter war eine große Wegweiserin in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", schwärmte sie in einem Interview mit der Extra.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004

Anzeige Anzeige