Kurz vor Verleihung: Nicole Kidmans Mutter ist verstorben

Nicole Kidman (57) trauert um ihre Mutter. Wie Daily Mail berichtet, starb Janelle Ann Kidman, während ihre Tochter sich auf dem Filmfestival in Venedig befand – und das nur wenige Stunden, bevor der Schauspielerin ein Preis für ihren neuen Film verliehen werden sollte. Entsprechend verpasste Nicole die Abschlusszeremonie des Festivals. Aktuell ist noch nichts zur Todesursache bekannt und auch meldete die Australierin sich noch nicht persönlich. Während der Preisverleihung las aber ihre Regisseurin Halina Reijn eine Botschaft des Filmstars vor: "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie gehen, aber dieser Preis ist für [meine Mutter]. Ich bin über alle Maßen dankbar, dass ich ihren Namen vor Ihnen aussprechen darf. Die Kollision von Leben und Kunst ist herzzerreißend, und mein Herz ist gebrochen."

Nicole schien eine enge Bindung zu ihrer Mutter gehabt zu haben, aber schon in den vergangenen Jahren hatte Janelle immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2022 offenbarte ihre berühmte Tochter in dem Podcast "Fresh Air", dass sie sogar häufig zu ihrer Mama nach Australien reiste, um bei ihr sein zu können: "Wir sind in erster Linie hier, um uns um meine Mutter zu kümmern und sie im Kreise ihrer Enkelkinder zu haben." Sie sei dankbar, so viel Zeit für ihre Mama zu haben: "Ich bin an einem Punkt, an dem ich die Möglichkeit habe, die Welt durch die Augen einer 81-Jährigen zu sehen, weil wir uns so nahestehen."

In Venedig stellte Nicole eigentlich ihren neuen Film "Babygirl" vor. In dem Erotik-Thriller spielt sie eine knallharte Geschäftsfrau, die, obwohl sie verheiratet ist, vor einer emotionalen Herausforderung steht, als sie einen jungen und attraktiven Mann in ihrer Firma einstellt. Vergangenen Donnerstag feierte der Streifen Premiere und hier zeigte Nicole sich noch strahlend auf dem roten Teppich.

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mutter Janelle Ann

Getty Images Nicole Kidman im September 2024

