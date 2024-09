Niederländische Prinzessin Alexia startet an der Universität

Prinzessin Alexia (19) hat ein aufregendes neues Kapitel begonnen: Die niederländische Royal ist nach London gezogen, um am University College London zu studieren. Ihr Studium im Fach Bachelor of Science & Engineering for Social Change an der Fakultät für Ingenieurwesen hat sie bereits aufgenommen. Anlässlich ihres Unistarts teilt das niederländische Königshaus jetzt auf Instagram ein Video sowie ein Foto, das Alexia zeigt. Sie lächelt voller Freude in einer braunen Wildlederweste und weißen Hosen auf dem Campus vor dem Unigebäude und winkt glücklich in die Kamera.

Vor ihrer Entscheidung, zu studieren, legte Alexia ein Gap Year ein, das sie in Wales verbrachte. Dieses gönnte sie sich nach ihrem Abschluss am renommierten UWC Atlantic College, an dem auch ihre Schwester Prinzessin Ariane (17) Schülerin ist. Schon damals veröffentlichte das Königshaus einen privaten Schnappschuss des Teenagers: Die damals 16-Jährige grinste mit zwei großen Taschen und zerrissenen Jeans in die Kamera, während sie vor dem Eingang ihrer neuen Schule in Wales stand.

Zwar betont der Palast in der Ankündigung auf Social Media, dass "die Studienzeit der Prinzessin privat ist", Alexias Leben als Tochter des niederländischen Königspaares war bisher aber das komplette Gegenteil. Das öffentliche Interesse an der royalen Schönheit wurde sogar in einem Song besungen, der nach ihr benannt wurde. In dem Lied "Alexia" der Boygroup Aantal Jongens lautet es: "So wie du gehst, kann ich nicht widerstehen. Du hast blaues Blut und ich nicht, ich bin normal, also siehst du mich nicht." Ob die 19-Jährige auch an ihrer neuen Uni ein paar Verehrer haben wird, bleibt abzuwarten.

Twitter / koninklijkhuis König Willem-Alexander, Prinzessin Alexia und Königin Máxima im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Alexia im Juni 2023

