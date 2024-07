So sehr fiebern die niederländischen Royals bei Olympia mit!

Die niederländischen Royals sind riesige Sportsfreunde. Die Olympischen Spiele in Paris sind für die Königlichen deshalb ein wichtiges Event. Gemeinsam schauen König Willem-Alexander (57), Königin Máxima (53), Prinzessin Catharina-Amalia (20) und Prinzessin Alexia (19) nun bei den Schwimmwettkämpfen zu. Auf einem Schnappschuss sieht man, wie der Familienvater jubelnd die Hände in die Luft wirft. Seine Damen wirken allerdings weniger begeistert. Máxima und ihre älteste Tochter schauen gebannt zu und halten sich die Hände vor die Gesichter. Links daneben guckt Alexia etwas verwirrt auf die Geschehnisse im olympischen Becken.

Willem-Alexander nutzte die Gelegenheit in Frankreich auch für ein wenig Zeit mit seiner 19-Jährigen Tochter. Wie ein Foto, das Bild vorliegt, zeigt, besuchten der König und Alexia die Ruderregatten in Vaires-sur-Marne. Vor der prallen Sonne schützte sich der Regent mit einem schwarzen Sonnenschirm, den er ganz locker selbst in der Hand hielt. Beide Royals waren während der Sportveranstaltung mit ausreichend Oranje-Merch ausgestattet. Der 57-Jährige trug ein oranges Poloshirt und eine Kappe. Auch seine Tochter gab eine Kopfbedeckung in der knalligen Farbe zum Besten. Dazu lag auf ihrem Schoß noch ein oranger Schal, den sie in der Hitze allerdings nicht benötigte.

Bis jetzt warten die Niederlande noch auf ihre erste Medaille bei den diesjährigen Spielen. An fehlender Unterstützung durch ihre Royals kann die bescheidene Ausbeute allerdings nicht liegen. Schon vor ein paar Tagen schwärmte das Königspaar von seinen Athleten auf Instagram: "Viel Glück an alle Olympioniken vom niederländischen Team! Eure harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft haben euch hierher gebracht. Genießt es in vollen Zügen und macht die Niederlande stolz. Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und besondere sportliche Leistungen in Paris."

Getty Images Prinzessin Alexia, 2023

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima, Roos Zwetsloot, König Willem-Alexander und Alexia

