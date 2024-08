Nach Schulabschluss: So geht es für Prinzessin Alexia weiter

Prinzessin Alexia (19) hat endlich ihren zukünftigen Bildungsweg offengelegt. Nach monatelanger Spekulation hat das Informationsamt der niederländischen Regierung laut Dana Press bekannt gegeben, dass die royale Niederländerin ab September dieses Jahres in London studieren wird. Alexia, die Tochter von Königin Máxima (53) und König Willem-Alexander (57), plant, den Bachelorstudiengang Science & Engineering for Social Change am renommierten University College London (UCL) zu absolvieren. Diese Neuigkeiten folgen auf heftige Kritik an Alexia, die nach ihrem Schulabschluss ein Gap Year einlegte und lange Zeit keine konkreten Pläne für ihre Zukunft an die Öffentlichkeit trug.

Die Entscheidung, in London zu studieren, kommt nach einem Gap Year, das Alexia nach ihrem Abitur in Wales verbrachte. Während ihres Studiums wird sie an der Faculty of Engineering multidisziplinäres Wissen erwerben, das sowohl in Unternehmen als auch in Wohlfahrtsverbänden und der Politik stark gefragt ist. Dies gibt ihr eine starke Basis, um als zukünftige Führungspersönlichkeit im sozialen Wandel zu agieren, wie es auf der offiziellen Website der Universität heißt.

Während ihres Gap Years hatte Alexia bereits mehrfach öffentliches Interesse erregt. Die Niederländer erinnerten sich gut an den Moment, als sie im vergangenen Jahr erstmals ohne ihre Eltern eine Veranstaltung besuchte. Bei der Taufe der Vox Alexia in Rotterdam zeigte sie sich in einem eleganten, langen schwarzen Kleid mit Rüschen und setzte damit ein modisches Statement. An diesem Tag bewies Alexia, dass sie nicht nur die modischen Gene ihrer Mutter geerbt hat, sondern auch das nötige Selbstbewusstsein besitzt, ihre königlichen Pflichten eigenständig zu erfüllen.

Getty Images Prinzessin Alexia im Juni 2024

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinzessin Alexia im September 2023

