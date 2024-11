Schauspieler Denzel Washington rührt keinen Alkohol mehr an

Denzel Washington (69) hat offen über seine vergangenen Alkoholprobleme und seinen Weg zur Abstinenz gesprochen. Kurz vor seinem 70. Geburtstag im Dezember sprach der zweifache Oscar-Preisträger in einer Esquire-Story mit dem Titel "The Book of Denzel" offen über eine 15-jährige Phase des exzessiven Trinkens, die Ende der 1990er-Jahre begann. Auslöser dafür war der Bau eines großen Hauses mit einem 10.000 Flaschen fassenden Weinkeller, den er gemeinsam mit seiner Frau Pauletta (74) errichtete. Diese Zeit belastete seine Gesundheit erheblich, und nun teilt Denzel seine Erfahrungen offen mit der Öffentlichkeit.

Gegenüber Esquire erklärte Denzel: "Während der Dreharbeiten habe ich mich zusammengerissen, aber sobald ein Film abgedreht war, fiel ich in mein altes Muster zurück." Er gestand ein, sich selbst lange Zeit getäuscht zu haben, indem er glaubte, sein Alkoholkonsum sei kein Problem, trotz der großen Mengen, die er trank. Ein Wendepunkt war für ihn die Arbeit an dem Film Flight im Jahr 2012, in dem er einen Piloten mit Drogen- und Alkoholproblemen spielte. "Der Film hat mich dazu gebracht, meine eigenen Gewohnheiten zu überdenken", verriet er dem Magazin. Seit seinem 60. Geburtstag im Dezember 2014 hat Denzel "keinen einzigen Tropfen mehr angerührt".

Seitdem setzt der Schauspieler auf einen gesünderen Lebensstil und legt besonderen Wert auf körperliche Fitness. "Ich gebe mein Bestes, um im Alter meine Stärke zu bewahren", erklärte Denzel weiter. Unterstützung erhält er dabei von seinem guten Freund Lenny Kravitz (60), der ihn mit einem persönlichen Trainer zusammenbrachte. Mit Pauletta, mit der er seit 1983 verheiratet ist, hat Denzel vier Kinder.

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

