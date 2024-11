Schwangere Amy Jackson genießt festliche Stunden mit Sohn

Amy Jackson (32) ist schwanger und glücklich. Das stellt das Model zuletzt am Sonntag auf der Festive-Wonderland-Veranstaltung der Caring Family Foundation im Dorchester Hotel in London unter Beweis. Während sie gemeinsam mit ihrem Sohn Andreas vor weihnachtlicher Kulisse für die Kameras posiert, trägt die schwangere Beauty ein breites Lächeln auf den Lippen. Wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, kleidet sich die Britin anlässlich des festlichen Events in einem schicken schwarzen Doppelreiher-Blazer, kombiniert mit einem dunkelblauen Seidenrock. Sie vollendet ihren winterlichen Look mit Lederhandschuhen und Lackstiefeln, während sie ihr dunkles Haar in einem Pferdeschwanz trägt.

Sohnemann Andreas geht aus Amys früherer Beziehung mit dem Unternehmer George Panayiotou hervor. Der Kleine ist mittlerweile fünf Jahre alt. Ihren zweiten Nachwuchs erwartet die 32-Jährige mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Ed Westwick (37). Sie und der Gossip Girl-Star gehen seit Januar 2021 gemeinsam durchs Leben, hatten sich Ende August bei einer glamourösen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben und wenige Wochen später verkündet, dass sie in freudiger Erwartung eines Babys sind. In einer Fotoreihe, die das Paar auf Instagram teilte, präsentierte Amy ihren Babybauch in einem weißen Satinkleid.

Seither gewähren die Eltern in spe ihren Fans hin und wieder einen Einblick in ihr Babyglück. Erst kürzlich teilten sie eine Aufnahme von ihrer jüngsten Ultraschalluntersuchung auf TikTok. Während Amy auf der Liege liegt und das heranwachsende Baby auf dem Bildschirm betrachtet, widmet Ed seiner Liebsten und dem Zwerg einen verliebten Blick – der Schauspieler strahlt bis über beide Ohren. Genauere Informationen zum Geschlecht oder dem errechneten Geburtstermin teilten die Turteltauben bisher nicht.

Getty Images Amy Jackson, Model

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler und Model

