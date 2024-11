So wichtig ist das Weihnachstfest für Prinzessin Kate

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) bereiten sich darauf vor, die Weihnachtszeit mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in ihrem Anwesen Anmer Hall zu verbringen. Wie die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond OK! verriet, habe dies für die königliche Familie in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. William bezeichnete 2024 als "das härteste Jahr" seines Lebens. Angesichts der Herausforderungen, die das Jahr mit sich gebracht habe, sei es für die Familie wichtig, sich in dieser festlichen Zeit aufeinander zu besinnen und zu feiern.

Die Familie plane, die Feiertage in entspannter und familiärer Atmosphäre zu genießen, weg vom öffentlichen Rampenlicht. Insbesondere für Kate, die sich Anfang des Jahres einer geplanten Bauchoperation unterzogen hatte und danach eine Krebsdiagnose erhielt, sei die gemeinsame Zeit mit der Familie nun von unschätzbarem Wert. Ergänzend erzählte Jennie, dass Kate und König Charles III. (76) in diesem Jahr aufgrund ihrer gesundheitlichen Herausforderungen eine noch tiefere Bindung aufgebaut hätten.

Kate und William legen großen Wert darauf, ihren Kindern ein möglichst normales Familienleben zu bieten – ob bei gemeinsamen Ausflügen zum Theater oder beim Spielen von Brettspielen wie Monopoly und Risiko. In ihrem heimischen Anwesen Anmer Hall lassen sie ihren Kindern alle Freiheiten, um einfach sie selbst zu sein. Die königliche Familie ist eigentlich nicht für extravagante Geschenke bekannt, doch in diesem Jahr könnten William und Kate eine Ausnahme machen, um ihren Kindern nach den schwierigen Monaten eine besondere Freude zu bereiten. Laut Jennie sollen bei George Flugstunden hoch im Kurs stehen, bei Charlotte alles, was mit Taylor Swift (34) zu tun hat, und bei Louis etwas Abenteuerliches.

Getty Images Prinzessin Kate, König Charles und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2024

Getty Images Prin George, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

