Wunschtochter: So wichtig ist Kate für König Charles III.

König Charles (76) ist Vater von zwei Söhnen: Prinz William (42) und Prinz Harry (40). Insgeheim soll sich der Royal allerdings immer nach einer Tochter gesehnt haben. Dieser Herzenswunsch wurde ihm ein Stück weit mit seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) erfüllt, die ein inniges Verhältnis zu ihm pflegt. Im Gespräch mit OK! betonte die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond kürzlich: "Für König Charles ist es eine große Freude, dass er sich so gut mit Catherine versteht. Er hat sich auch um Meghan (43) bemüht, aber das hat offensichtlich nicht geklappt." Viele Fans des britischen Königshauses nennen Kate deshalb liebevoll "die Tochter, die er [Charles] nie hatte".

Jennie unterstrich zudem, dass Charles sich wohl so sehr weiblichen Nachwuchs wünschte, dass die Geburt von Harry bei ihm recht offensichtlich für Ernüchterung gesorgt habe: "Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Charles eine Tochter geliebt hätte [...] und es heißt, dass er enttäuscht war, als Harry sich als Junge entpuppte." Ähnlich sei es angeblich auch Lady Diana (✝36) gegangen, als ihr zweiter Sohn das Licht der Welt erblickte: "Diana war zwar froh, einen gesunden zweiten Sohn zu haben, aber sie hätte gerne eine Tochter gehabt."

Das Verhältnis zwischen Kate und dem regierenden Monarchen habe sich aufgrund ihrer beinahe zeitgleichen Diagnose von Krebs zusätzlich intensiviert. Die beiden haben sich seit Anfang des Jahres gegenseitig in dieser herausfordernden Situation unterstützt und sind füreinander da. Ein Insider erklärte dem Bericht von OK! nach, dass sie sich auch in dem Fall wie ein Vater und seine Tochter nahestanden. Er ergänzte: "Sie sind zwei Patienten, die eine gemeinsame gesundheitliche Erfahrung durchmachen."

