Tennis-Star Serena Williams trainiert für einen Halbmarathon

Rücktritt? Nicht für Serena Williams (43)! Die Tennislegende hat ein neues sportliches Ziel vor Augen: Sie trainiert aktuell für ihren ersten Halbmarathon. In einem Interview mit People Magazin verrät die Profisportlerin, dass sie etwas braucht, das ihren Wettbewerbsgeist wieder anregt. Zwar beendete sie ihre Tenniskarriere im September 2022, doch gesteht nun ganz offen: „Ich vermisse Tennis wie verrückt.“ Aber jetzt sei es an der Zeit für eine neue Herausforderung.

Serena ist derzeit mehr denn je auf Ernährung und Bewegung fokussiert und arbeitet kontinuierlich daran, noch fitter zu werden. Der Halbmarathon soll ihr dabei helfen, weiterhin sportlich aktiv zu bleiben. Nach Jahren im Profisport fällt es ihr jedoch schwer, nicht in allem einen Konkurrenzgedanken zu haben. "Ich muss einfach etwas tun, das wettbewerbsorientiert ist", gestand sie. Dennoch bereut sie ihren Rücktritt nicht: "Ich liebe es, dass ich mich für meine Familie entschieden habe", betonte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin. Jetzt möchte sie in etwas anderem die Beste sein: "Für mich ist das im Moment das Muttersein."

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (41), mit dem sie seit rund sieben Jahren verheiratet ist, zieht Serena die gemeinsamen Töchter Olympia (7) und Adira (1) groß. Dabei hat die Rolle als Mutter für sie höchste Priorität. Serena und Alexis gelten als eines der sympathischsten Paare im Promi-Kosmos und teilen häufig Einblicke in ihr Familienleben. Nach 27 erfolgreichen Jahren auf dem Tennisplatz hat Serena neue Prioritäten gesetzt und genießt das Familienleben in vollen Zügen. Die ehemalige Welt-Nummer-eins gilt mit 23 Grand-Slam-Titeln als eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten, doch nun entdeckt sie eine ebenso aufregende Seite an sich als Mutter und Ehefrau - auch wenn sie dabei den Sport nie ganz aufgeben kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena Williams im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian, Serena Williams und ihre Töchter Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira River Ohanian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige