"Wicked" erzielt 108 Millionen Euro am Start-Wochenende

"Wicked" eroberte am Eröffnungswochenende die Kinos in Nordamerika. Der erste Teil einer zweiteiligen Filmadaption des beliebten Broadway-Musicals spielte beeindruckende 108 Millionen Euro in 3.888 Kinos ein und setzte sich damit an die Spitze der Charts. Laut dem Magazin Variety hat "Wicked" damit den Rekord für die beste Eröffnung einer Broadway-Verfilmung gebrochen, der zuvor von "Into the Woods" aus dem Jahr 2014 gehalten wurde.

Laut Variety ist "Wicked" damit hinter "Deadpool & Wolverine" und "Alles steht Kopf 2" der drittbeste Start eines Films im Jahr 2024. Das Musical, in dem Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) die Rollen der Glinda und Elphaba übernehmen, begeisterte bisher vor allem ein weibliches Publikum: 72 Prozent der Zuschauer waren Frauen, was sogar den Anteil bei Barbie übertrifft. "Wicked" zog außerdem vermehrt Millennials in die Kinos, die mit der Bühnenversion des Musicals aus dem Jahr 2003 groß geworden sind.

Mit "Wicked" feiert Ariana die Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln: Sie spielte 2008 am Broadway im Musical "13" die Rolle der Charlotte, für die sie den National Youth Theatre Association Award erhielt. Die Pop-Ikone beweist in "Wicked" einmal mehr ihr vielfältiges Talent. Auch ihre Co-Darstellerin ist kein unbeschriebenes Blatt: Cynthia wurde bereits mit einem Emmy, Grammy und Tony ausgezeichnet. In Deutschland läuft der Musicalfilm ab dem 28. November in den Kinos.

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Hauptdarstellerinnen in "Wicked"

