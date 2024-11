Ähnelt Bruno Alexander seiner Rolle in "Die Discounter"?

Für die vierte Staffel der Erfolgsserie "Die Discounter" schlüpft Bruno Alexander ein weiteres Mal in die Rolle von Titus, dem sympathischen Supermarktangestellten. Der Blondschopf fungiert aber nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und konnte seiner Kreativität so mal wieder komplett freien Lauf lassen. Promiflash hat Bruno bei der Premiere in Berlin getroffen und nachgefragt, ob es zwischen ihm und seiner Serienrolle vielleicht sogar ein paar Ähnlichkeiten gibt. "Ich glaube, dass mir Situationen sehr schnell unangenehm sind – das trifft auf Titus auch zu", gesteht er.

Sein Charakter in dem Amazon-Prime-Hit sei zudem sehr sensibel für bestimmte Situationen, wenn es anderen nicht gut geht. Genau damit könne Titus dann aber nicht gut umgehen. "Ja doch, das sehe ich auch bei mir", lacht Bruno. Trotzdem macht es ihm besonders viel Spaß, wenn er seine Rolle aus ihrer "Komfortzone" locken muss. "Weil ich mich dann quasi hinter Titus verstecken kann", erklärt der 25-Jährige und fügt hinzu: "Das ist eigentlich immer witzig. Ich stürze Titus dann in so super unangenehme Situationen und versuche, dass er so viel leidet, wie es geht."

2021 erschien die erste Staffel der Mockumentary-Serie, feierte einen Mega-Erfolg und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem echten Quotenhit. Zu verdanken ist das wohl der Kombination des außergewöhnlichen Casts – der nach wenigen Staffeln schon Kultstatus erreicht hat – und der ungezwungenen und realitätsnahen Handlung. Die freien Szenen machen Bruno und seinen Schauspielkollegen am meisten Spaß, was beim Zuschauer anzukommen scheint. "Es sind meistens die Szenen, wo wir im Buch nicht so viel festgelegt haben, sondern eher gesagt haben, da steht weniger drin und da kann man einfach draufloslaufen lassen", erklärt er im Interview mit Promiflash.

ActionPress / AEDT Bruno Alexander, Schauspieler

Getty Images David Ali Rashed, Klara Lange and Nura Habib Omer, Schauspieler "Die Discounter"

