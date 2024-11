Ashley Tisdale feiert ganz romantisch ihren 10. Hochzeitstag

Ashley Tisdale (39) und ihr Ehemann Christopher French (42) haben unlängst ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Die Schauspielerin, bekannt aus High School Musical, teilte auf Instagram Eindrücke ihrer romantischen Inselreise, die mit etwas Verspätung stattfand. Auf den veröffentlichten Fotos sind die beiden bei einem Kuss am Strand während des Sonnenuntergangs zu sehen oder zeigen die traumhaften Annehmlichkeiten ihrer Unterkunft, darunter ein mit Rosenblättern dekoriertes Bett und Schokoladen-Erdbeeren im Zimmer. Begleitet wurde die Feierlichkeit von liebevollen Worten Ashleys an ihren Ehemann: "So, so dankbar für dich, Christopher".

Der Jubiläumsausflug folgt wenige Monate nach der Ankunft ihres zweiten Kindes, Emerson. Die kleine Tochter wurde Anfang September geboren und komplettiert die Familie, nachdem 2021 bereits Tochter Jupiter zur Welt kam. In einer emotionalen Instagram-Nachricht zum Hochzeitsjubiläum im September 2024 drückte Ashley ihre Bewunderung für ihren Ehemann aus und sprach von der unglaublichen gemeinsamen Reise, auf der sie sich befinden würden. Der Start dieser Liebesgeschichte liegt im Jahr 2013, als die beiden sich nach nur acht Monaten Beziehung auf dem Empire State Building verlobten und ein Jahr später in einer kleinen Zeremonie heirateten.

Die 38-Jährige hat in der Vergangenheit immer wieder intime Einblicke in das Leben mit ihrem Ehemann gegeben. Sie scheut sich nicht, öffentlich über die Intensität ihrer Beziehung zu sprechen und darüber, wie sie bereits zu Beginn wusste, dass Christopher der Richtige für sie ist. Die beiden verbindet eine tiefe emotionale Bindung, die durch zahlreiche gemeinsame Erlebnisse und Herausforderungen gestärkt wurde. Ob als Eltern oder Partner – für die Schauspielerin und den Musiker ist es die Liebe, die ihr bisheriges Leben geprägt hat, und sie blicken voller Vorfreude auf die Zukunft mit ihrer wachsenden Familie.

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

