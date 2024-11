Coupleontour-Ina bekommt Rosen von ihrem Fabi geschenkt

Ina (28) von Coupleontour steckt nach der Trennung von Nessi (28) den Kopf nicht in den Sand und datet schon wieder. Vor Kurzem deutete die YouTuberin an, dass sie ihrem Kumpel Fabi näherkommt. Nun heizt sie die Gerüchteküche weiter an: Auf Instagram postete die Influencerin ein Bild von sich mit einem großen Strauß weißer Rosen. "Mit denen wurde ich gestern von Fabi überrascht", schwärmte Ina dazu in ihrer Story.

Weiter erzählte sie, dass sie von dem blumigen Geschenk total überrascht wurde. "Viele von euch haben spekuliert, ob ich mir die selber gekauft hab, daher wollte ich euch mal die süße Geschichte erzählen. Ich habe sie gestern geschenkt bekommen. Es hat an der Tür geklingelt und ich hatte eigentlich keine Blumen bestellt. Aber ich habe diesen wunderschönen Strauß einfach von Fabi bekommen mit einer Karte", freute sie sich über die niedliche Überraschung.

Schon vor einigen Wochen hat Ina angedeutet, dass sie sich mit ihrem langjährigen Freund annähert. "Wohin sich unsere Freundschaft entwickelt, lasse ich auf mich zukommen", verriet sie im Interview mit Bild und betonte, dass sie abwarten möchte, ob daraus eine Beziehung entsteht. Ihre Ex-Frau Nessi steht der Tatsache, dass Ina mit einem Mann zusammenkommen könnte, mit gemischten Gefühlen gegenüber: "Natürlich wäre es irgendwie etwas komisch für mich und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum", erklärte sie dem Blatt.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024

