Große Vorfreude: So reagierte MGK auf Megans Schwangerschaft

Die Aufregung ist groß: Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Sänger teilte kürzlich auf X seine Reaktion zu den freudigen Babynews und wies darauf hin, dass er sich nun sehr auf seine Arbeit konzentriert: "Ich isoliere mich nächste Woche in der Wüste, um dieses Album von Grund auf neu zu beginnen. Wenn die Inspiration ungehindert durch mich fließt, werden wir das Ziel in kürzester Zeit erreichen. Keine Sorge. Schließlich werde ich bald wieder Vater!" Der Verlobte von Megan will sein Album so schnell wie möglich fertigstellen, um sich dann seiner Vaterrolle zu widmen.

Für Megan ist es bereits das vierte Kind. Sie hat schon drei Kinder – Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8) – aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Brian Austin Green (51). Der "my ex’s best friend"-Interpret hat eine Tochter namens Casie (15) aus seiner früheren Beziehung mit Emma Canon. Das Geschlecht des ersten gemeinsamen Kindes von Megan und MGK ist noch nicht bekannt.

Die Schauspielerin verkündete ihre Schwangerschaft vor zwei Wochen auf Instagram. "Nichts ist wirklich verloren. Willkommen zurück", kommentierte Megan den Instagram-Post vom 11. November. Auf den Fotos zeigt sie ihren Babybauch sowie einen positiven Schwangerschaftstest. Die "Transformers"-Darstellerin und der Sänger wollen schon seit einigen Jahren ihre Familie vergrößern. Tragischerweise erlebte Megan 2023 eine Fehlgeburt, die sie in ihrem Gedichtband "Pretty Boys Are Poisonous" thematisierte. Nun freut sich das Paar auf ihre Elternschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox im November 2023

Anzeige Anzeige