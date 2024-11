Lindsay Lohan überraschte Disney-Chef mit frechem Spruch

Lindsay Lohan (38) hat kürzlich eine amüsante Anekdote über die Premiere ihres Films "Ein Zwilling kommt selten allein" aus dem Jahr 1998 geteilt. Bei einem Auftritt in der Show "Watch What Happens Live" erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie der damalige Disney-CEO Michael Eisner sie fragte: "Wo ist deine Zwillingsschwester?" Die damals erst 12-jährige Lindsay antwortete schlagfertig: "Ich habe keine. Sie hätten mich doppelt bezahlen sollen!" Moderator Andy Cohen (56) fand diese Geschichte äußerst lustig und gab ihr dafür ein High-Five.

Lindsay erzählte weiter, dass "Ein Zwilling kommt selten allein" ihr allererstes Casting war und dass sie seitdem nie wieder für eine Rolle vorsprechen musste. "Ich hatte so viel Glück, dass ich diese Chance bekam", zeigte sie sich dankbar. Der Film, der von Nancy Meyers inszeniert und mitgeschrieben wurde, markierte ihren großen Durchbruch und machte sie über Nacht zum Star. Produzent und Co-Autor Charles Shyer war sofort von ihrem Talent begeistert, als er ihren Screen-Test sah. Er erinnerte sich sogar daran, dass Michael Eisner beim ersten Preview des Films dachte, die Zwillinge würden von zwei verschiedenen Mädchen gespielt. "Michael sagte: 'Diese zwei Mädchen sind brillant!'", berichtete Charles 2012 gegenüber The Hollywood Reporter und fügte hinzu: "Er konnte nicht glauben, dass Lindsay beide Rollen spielte."

Auf die Frage, ob sie für eine Fortsetzung oder ein Remake von "Ein Zwilling kommt selten allein" zurückkehren würde, zeigte sich Lindsay offen – solange Nancy Meyers beteiligt sei. "Ich würde niemals Nein zu Nancy sagen", betonte sie. Neben ihrer Offenheit für eine Fortsetzung freut sie sich besonders auf die Wiedervereinigung mit Jamie Lee Curtis (66) in ihrem kommenden Film "Freakier Friday". Die beiden standen bereits 2003 für "Freaky Friday" gemeinsam vor der Kamera und entwickelten während der Dreharbeiten eine enge Freundschaft. Der neue Film soll an den Erfolg des Originals anknüpfen und verspricht, die Fans erneut zu begeistern.

Instagram / lindsaylohan Schauspielerin Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

