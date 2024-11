"Freakier Friday": Lindsay Lohan rockt wieder mit ihrer Band

Lindsay Lohan (38) hat aufregende Neuigkeiten für alle Fans des Kultfilms "Freaky Friday" verkündet. In "The Tonight Show" enthüllte die Schauspielerin, dass die fiktive Band Pink Slip, bekannt aus dem Originalfilm, in der kommenden Fortsetzung "Freakier Friday" ein Comeback feiert. An ihrer Seite sind erneut Christina Vidal und Haley Hudson als Maddie und Peg zu sehen. Das Sequel, dessen Dreharbeiten im August abgeschlossen wurden, soll im Sommer 2025 erscheinen.

Die Handlung setzt Jahre nach den Ereignissen des ersten Films ein: Lindsays Charakter Anna ist nun selbst eine Mutter. Sie und Tess, die Figur von Jamie Lee Curtis (66), erleben neue Körpertausch-Verrücktheiten, die sie vor unerwartete Herausforderungen stellen. Manny Jacinto, bekannt aus "The Good Place", wird Annas Ehemann in der Fortsetzung spielen – sehr zur Enttäuschung vieler Fans, die auf eine Reunion von Anna und Chad Michael Murray (43) als Jake gehofft hatten. Weitere Details zur Handlung bleiben jedoch geheim.

Die beiden Schauspielerinnen verbindet seit dem ersten Film eine enge Freundschaft. "Jamie und ich konnten beim Lesen des Drehbuchs unser Lächeln kaum verbergen", erzählte Lindsay. Sie scherzte: "Ich glaube, wir haben nicht sehr gut geschauspielert, weil wir so glücklich waren." Die beiden Schauspielerinnen freuen sich darauf, erneut gemeinsam vor der Kamera zu stehen und den Fans eine Mischung aus Humor und Herz zu bieten.

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2003

