"Alle meine Frauen"-Kody und Meri Brown geraten aneinander

Neues Drama bei Alle meine Frauen! Bereits im Trailer zur 19. Staffel der Show geht es heiß her, denn besonders zwischen Kody Brown (55) und seiner Ex Meri Brown (53) scheint die Stimmung mittlerweile am Gefrierpunkt zu sein. "Es ist nicht die Scheidung, die scheiße ist. Es ist, die falsche Person zu heiraten", wirft der Reality-TV-Star seiner Verflossenen an den Kopf. Im Interview geht Meri dann auf die harten Worte ihres Ex ein: "Es ist scheiße, die falsche Person zu heiraten und erst 32 Jahre später den Anstand zu haben, es ihr zu sagen."

Doch Kody geht sogar noch weiter – als Meri, ihm vorwirft, sich ihr gegenüber unfair zu verhalten, verliert er im Einzelgespräch dann die Beherrschung. "Gib dir die Schuld, wenn ich dich nicht liebe, okay?", schimpft das einstige Familienoberhaupt. Die 53-Jährige und Kody gingen 32 Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Januar 2023 verkündeten sie jedoch, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Die beiden haben ein gemeinsames Kind.

Das ist nicht Kodys einzige Beziehung, die in die Brüche ging: Auch seine Ehen zu Christine Brown (52) und Janelle Brown (55) waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Lediglich Robyn Alice Brown (45) blieb an der Seite des Polygamisten. Anfang des Jahres sprach der achtzehnfache Vater mit People über die Trennungen: "Ich denke, die Zeit richtet es. Man heilt einfach mit der Zeit und kommt an einen Punkt, an dem man Vergebung gegenüber jemandem empfindet, der gerade schlechte Dinge über einen gesagt hat." Kody versuche sich nun auf "die Gnade, die Liebe und die Vergebung" zu konzentrieren.

Meri Brown und Kody Brown, 2012

Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

