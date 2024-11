Nach Krebserkrankung: So feiert Prinzessin Kate Weihnachten

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) werden das erste Weihnachtsfest nach ihrer Krebstherapie gemeinsam mit ihrer Familie auf dem traditionsreichen Anwesen Sandringham in Norfolk, England, verbringen. Wie die New York Post berichtete, wird das Paar zusammen mit seinen drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), die Feiertage in enger familiärer Umgebung genießen. Grant Harrold, ehemaliger Butler von König Charles, betonte, dass sich die beiden nach einem herausfordernden Jahr darauf freuen, die festliche Zeit als Familie zu verbringen.

Der Royal-Experte mutmaßte im Gespräch mit dem Blatt zudem, dass die dreifache Mutter im vergangenen Jahr zur selben Zeit vermutlich erste Symptome bemerkte: "Letztes Weihnachten hat sie wahrscheinlich gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war, also kann ich mir vorstellen, dass es ein ziemlich hartes Weihnachten war." Im September schloss Kate erfolgreich ihre Chemotherapie ab und beginnt nun langsam, ihre royalen Pflichten wieder aufzunehmen. Grant betonte: "Dieses Jahr werden die Feierlichkeiten viel positiver sein, basierend auf dem, was wir gehört haben."

Auf ein Familienmitglied müssen Kate und William am Heiligabend allerdings verzichten: Prinz Harry (40), der abtrünnige Bruder des Kronprinzen, wird mit seiner Frau Meghan (43) und den zwei gemeinsamen Kindern in seiner Wahlheimat Amerika bleiben. "Meghans Mutter Doria wird sich ihnen in Montecito anschließen, und sie werden sicherstellen, dass die Kinder einen fröhlichen Tag haben, obwohl sie nicht von Harrys Familie umgeben sind", verriet ein Insider im Gespräch mit Closer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige