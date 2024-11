Meghan und Prinz Harry planen Weihnachtsfest ohne die Royals

Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40) werden dieses Jahr ein besinnliches Weihnachtsfest in ihrem Zuhause in Montecito verbringen. Obwohl sie nicht eingeladen wurden, Weihnachten in Sandringham mit dem Rest der königlichen Familie zu verbringen, planen Meghan und Harry, das Beste aus den Feiertagen zu machen. Zusammen mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) sowie Meghans Mutter Doria Ragland wollen sie die Festtage im engsten Kreis genießen.

Ein Insider verriet gegenüber der Zeitschrift Closer: "Meghans Mutter Doria wird sich ihnen in Montecito anschließen, und sie werden sicherstellen, dass die Kinder einen fröhlichen Tag haben, obwohl sie nicht von Harrys Familie umgeben sind." Meghan und Harry möchten die Feierlichkeiten in diesem Jahr für ihre beiden Kleinen besonders schön gestalten. "Die königliche Familie hat die beiden nicht nach Sandringham zu den Weihnachtsfeierlichkeiten eingeladen", fuhr die Quelle fort und erklärte: "Das überrascht nicht, denn sie haben auch nicht damit gerechnet, und selbst wenn eine Einladung erfolgt wäre, hätten sie sie wahrscheinlich abgelehnt." Stattdessen sollen sie sich darauf konzentrieren, in ihrem Zuhause in Kalifornien gemütliche Festtage zu verbringen und ihren Kindern unvergessliche Erinnerungen zu bescheren.

Interessanterweise hatten die Spencers, die Familie von Prinzessin Diana (✝36), Meghan und Harry eingeladen, Weihnachten im Althorp House, Dianas ehemaligem Zuhause, zu verbringen. Doch auch diese Einladung haben sie abgelehnt. Seit ihrem Rückzug aus den königlichen Pflichten im Jahr 2020 haben Meghan und Harry ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Sie fokussieren sich darauf, ihren Kindern ein normales Familienleben zu ermöglichen, abseits des Trubels des königlichen Hofes. Meghans Mutter Doria spielt dabei eine wichtige Rolle und unterstützt das Paar in der Erziehung von Archie und Lilibet. Die Feiertage bieten ihnen die Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen, eigene Traditionen zu schaffen und ihren Kindern die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt zu vermitteln.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

