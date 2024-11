Prinz George erfuhr erst 2020 von seiner Zukunft als König

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) haben ihrem Sohn, Prinz George (11), lange Zeit ein wichtiges Geheimnis vorenthalten – nämlich, dass er eines Tages König von England sein wird. Erst um seinen siebten Geburtstag im Sommer 2020 herum haben die Prinzessin und der Prinz von Wales ihrem ältesten Kind von seiner zukünftigen Rolle erzählt, wie OK! nun berichtet. Die Entscheidung, George bis dahin im Unklaren zu lassen, hatten sie getroffen, um ihm eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Sie wollten, dass er unbeschwert aufwächst, ohne den Druck der bevorstehenden Verantwortung zu spüren.

Der royale Experte Robert Lacey (80) berichtet in seinem Buch "Battle of Brothers", dass William bisher nicht preisgegeben hat, wie genau er seinem Sohn die große Neuigkeit mitgeteilt hat. "Vielleicht wird George uns eines Tages selbst die Geschichte erzählen", schreibt Lacey. Es wird vermutet, dass das Gespräch im privaten Rahmen stattfand, möglicherweise während eines Familienurlaubs. Williams eigene Erfahrungen sollen die Entscheidung beeinflusst haben: Er selbst litt darunter, dass das Wissen um seine königliche Bestimmung von Anfang an wie ein ständiges Summen in seinem Kopf war, was ihm eine unbeschwerte Kindheit erschwerte.

Experten glauben außerdem, dass Prinzessin Charlotte (9) eine wichtige Rolle im Leben ihres Bruders spielen könnte. Es könnte eine ähnlich unterstützende Dynamik wie bei Prinzessin Anne (74) und König Charles III. (76) oder einst bei Prinz Harry (40) und William herrschen. Royal-Autorin Katie Nicholl verriet gegenüber Entertainment Tonight: "Ich denke, wir sehen hier ein unterstützendes Team [...] So wie William immer seinen Flügelmann in Harry hatte, ist es wunderbar, dass sich das bei George und Charlotte widerspiegelt. Wir werden echtes Teamwork sehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George im Juli 2023

Anzeige Anzeige