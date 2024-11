Samantha Markle erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen Meghan

Zwischen Herzogin Meghan (43) und ihrer Halbschwester Samantha Markle (60) bleibt es weiterhin angespannt. Schon seit einigen Jahren teilt die US-amerikanische Schriftstellerin Samantha immer wieder gegen die Frau von Prinz Harry (40) aus – so auch jetzt. In einem Interview mit der Daily Mail wirft Samantha der Herzogin vor, die Entfremdung zwischen ihr selbst und ihrem gemeinsamen Vater Thomas verursacht zu haben. Seit einigen Jahren hätten Meghan und Thomas kein gutes Verhältnis mehr zueinander. "Meghan hat keine Ahnung, was sie verpasst, denn wenn mein Vater geht, wird es zu spät sein. Diese Zeit kann man nicht zurückholen. Sie hinterlässt ein Loch in seinem Herzen", beschwert sie sich.

Laut Samantha sei Meghan auch an dem Zerwürfnis innerhalb der britischen Königsfamilie schuld. "Ich hätte nie gedacht, dass Meghan der königlichen Familie das antun würde, was sie getan hat", meint die US-Amerikanerin. Angeblich habe die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Verhalten Queen Elizabeth (✝96) und die Royals verspottet. Nach diesen Anschuldigungen scheint eine Versöhnung der Halbschwestern eher unwahrscheinlich. Und eigentlich will Samantha das auch gar nicht. "Wenn man ein Friedensangebot annimmt, dann fordert man sich selbst dazu auf, erneut verletzt zu werden", erklärt sie nur.

Tatsächlich standen Meghan und Samantha schon gegeneinander vor Gericht. Die Autorin hat ihre royale Halbschwester wegen Verleumdung verklagt. Bei ihrem ersten Anlauf hat ein Gericht die Klage abgewiesen – damals hatten die Beweise gefehlt. Allerdings ging die 60-Jährige in Berufung: Angeblich habe Meghan sie diskreditiert und ihr bewusst Schaden zugefügt, indem einige Fakten außer Acht gelassen wurden. Samanthas Anwälte meinten gegenüber The Sun sogar: "Sie hat Samantha öffentlich und auf globaler Ebene zerstört." Angeblich würde die Schriftstellerin nicht einmal mehr in den Supermarkt gehen können, ohne schikaniert zu werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth im Juni 2018

Twitter / Samantha Markle Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

