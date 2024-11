Spaniens Königspaar strahlt auf neuen offiziellen Porträts

König Felipe (56) und Königin Letizia (52) von Spanien wurden für ihre neuen offiziellen Porträts von der weltberühmten Fotografin Annie Leibovitz in Szene gesetzt. Besonders Letizia beeindruckt mit einem eleganten Auftritt – sie trägt eine schwarze, trägerlose Robe des spanischen Designers Cristóbal Balenciaga, die durch raffinierte Raffungen und einen voluminösen Rock besticht. Ergänzt wird ihr Look durch einen roten Satinschal und beeindruckende Juwelen: die Diamant-Rivière-Halskette und passende Ohrringe der einstigen Königin Ena. Ihre dunklen Haare fallen in glamourösen Hollywood-Wellen, während Letizias Blick selbstbewusst die Kamera fixiert.

König Felipe präsentiert sich in einer prächtigen Militäruniform und posiert stolz in der prunkvollen Gasparini-Halle des Königspalastes in Madrid. Die beiden Porträts wurden als zweiteiliges Ensemble gestaltet, sodass sie perfekt zusammenpassen, wenn sie nebeneinander aufgehängt werden. Sie wurden erst von der spanischen Zentralbank offiziell vorgestellt und dann wenig später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Entstanden sind die imposanten Porträts bereits im Februar – sie fangen die königliche Eleganz des Paares eindrucksvoll ein.

Die Veröffentlichung der Porträts erfolgt nur wenige Monate, nachdem König Felipe und Königin Letizia ihren 20. Hochzeitstag feierten. Der damalige Prinz heiratete die frühere TV-Moderatorin am 22. Mai 2004 in der Almudena-Kathedrale in der spanischen Hauptstadt, wobei die Braut in einem hochgeschlossenen Seidenkleid des spanischen Designers Manuel Pertegaz alle Blicke auf sich zog. Im Juni beging Felipe zudem das zehnjährige Jubiläum seiner Regentschaft, die er nach der Abdankung seines Vaters Juan Carlos I. (86) antrat. Gemeinsam mit ihren Töchtern, Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofía (17), prägen Felipe und Letizia heute das moderne Bild der spanischen Monarchie.

Mediennummer: 46376608 König Felipe und Königin Letizia

Getty Images Königin Letizia, Prinzessin Sofia, Prinzessin Leonor und König Felipe von Spanien

