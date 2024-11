Wie Zoe Saldana zwischen Karriere und Familie balanciert

Die Schauspielerin Zoe Saldana (46) hat offenbart, dass der Erfolg in Hollywood oft schmerzhafte Opfer erfordert, insbesondere für Eltern, die versuchen, Karriere und Familie zu vereinbaren. In einem Interview mit Fox News Digital sprach die "Lioness"-Darstellerin darüber, wie sie immer noch lernt, das Aufziehen ihrer drei Söhne mit ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere in Einklang zu bringen. "Ich wünschte, ich wüsste, wie man es ausbalanciert", gestand Zoe und fügte hinzu: "Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es im Griff, aber in letzter Zeit bin ich nonstop unterwegs, um zwei wunderbare Projekte zu promoten, auf die ich wirklich stolz bin." Im Vorfeld der Veröffentlichung der zweiten Staffel von "Lioness" teilte sie ihre Erfahrungen, um anderen Eltern Mut zu machen, die sich zwischen Beruf und Familie hin- und hergerissen fühlen.

Um ihre Rolle in "Lioness" vorzubereiten, vertiefte sich Zoe in Bücher und schaute sich Videos an, um in die richtige geistige Verfassung zu gelangen. In der Serie, die von Taylor Sheridan, dem Schöpfer von "Yellowstone", geschrieben wurde, spielt sie Joe, eine CIA-Agentin, die versucht, ihr persönliches und berufliches Leben zu balancieren, während sie an vorderster Front im Kampf gegen den Terror steht. "Ich hatte schon immer großen Respekt vor den Menschen und Gemeinschaften, die dienen", sagte sie über die US-Militärs und ihre Familien. Besonders schätzt sie an der Serie, dass sie das Licht auf Frauen im Dienst wirft, nicht nur diejenigen, die im Feld sind, sondern auch diejenigen in paramilitärischen und geheimdienstlichen Positionen, die Operationen planen und ausführen. "Was ich liebe, ist, dass diese Show Frauen im Dienst hervorhebt, die oft im Verborgenen arbeiten", erklärte Zoe, die ihren jüngsten Sohn auch schon mal mit zur Arbeit genommen hat.

Neben ihrer Arbeit in "Lioness" freut sich Zoe besonders über die Zusammenarbeit mit Schauspielgrößen wie Nicole Kidman (57) und Morgan Freeman (87). "Es ist ein Geschenk", schwärmte sie von der gemeinsamen Arbeit. "Ich bin immer tief beeindruckt, wenn jemand 'Action' ruft und ich diese Leute sehe und die Naturgewalten, die sie nun mal sind." Zoe, die seit 2013 mit dem Künstler Marco Perego verheiratet ist und mit ihm drei Söhne hat, betont, wie wichtig es ist, im Moment zu bleiben und offen für neue Erfahrungen zu sein. "Eines der größten Dinge, die ich von Nicole gelernt habe, ist, dass man vollständig präsent bleiben muss", sagte sie über ihre Kollegin. Sie versucht, ihren Kindern zu vermitteln, dass ihre Arbeit sie glücklich macht, und hofft, dass sie verstehen, warum sie manchmal von zu Hause weg ist. "Wenn sie wissen, dass das, was ich tue, mir Freude bringt, dann ist das ein anderes Niveau des Verständnisses", erklärte Zoe.

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana und ihre Söhne

Getty Images Zoe Saldana und Marco Perego im September 2021

