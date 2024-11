Wieder zu Hause: Davina McCall erholt sich von der Hirn-OP

Davina McCall hat sich einer Hirnoperation unterzogen, nachdem bei ihr eine seltene Kolloidzyste entdeckt wurde, die nur bei drei von einer Million Menschen vorkommt. In einem Instagram-Post zeigt sich Davina nun wieder in ihrem Zuhause und ist optimistisch. "Ich habe in meinem eigenen Bett hervorragend geschlafen", schreibt sie und fügt hinzu, dass sie sich langsam erholt. Die beliebte Moderatorin bedankt sich außerdem bei ihrer Familie und ihren Freunden für die Unterstützung.

In ihrem Beitrag schwärmt sie vor allem von ihrem Partner Michael Douglas, der sich in den vergangenen Wochen liebevoll um sie gekümmert hat. "Ich möchte Michael danken, der den Preis für den besten Partner aller Zeiten bekommt, gewählt von mir und allen, die uns kennen." Sie fügte hinzu, dass sie sich viel besser fühle und tagsüber einige Nickerchen mache, was ihr helfe, ihr Gehirn fit zu halten. In einer Videobotschaft meinte sie weiter: "Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen lückenhaft, aber daran kann ich arbeiten, also bin ich wirklich glücklich darüber."

In der vergangenen Woche wurde Davina aus der Intensivstation entlassen, was ihr Partner Michael Douglas (80) ebenfalls mit einem emotionalen Update teilte. Er beschrieb die Fortschritte in den letzten 24 Stunden als "enorme Erleichterung". Die Operation, die von ihrem Chirurgen als "wie aus dem Lehrbuch" eingestuft wurde, verlief problemlos. Jetzt muss Davina sich ausruhen und auf ihre Genesung konzentrieren.

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas, September 2024

Getty Images Davina McCall, britische Moderatorin

