Nach Hirn-OP: Davina McCall macht schon große Fortschritte

Der Partner von Davina McCall hat sich nach ihrer Gehirntumor-Operation erstmals zu Wort gemeldet. Die 57-jährige Moderatorin und ehemalige "Big Brother"-Gastgeberin musste sich einem Eingriff unterziehen, um einen 14 Millimeter großen gutartigen Gehirntumor entfernen zu lassen, der vor einigen Monaten bei einer Gesundheitsuntersuchung entdeckt wurde. Ihr Freund Michael teilt nun auf Instagram ein Update mit den Fans und versichert, dass Davina sich auf dem Weg der Besserung befinde und die Intensivstation verlassen habe.

In einem vorab aufgezeichneten Video wandte sich Davina vor ein paar Tagen noch vor ihrer Operation an ihre Anhänger und bat um Unterstützung. "Ich wurde zu einer Gesundheitsuntersuchung eingeladen, von der ich dachte, ich würde sie mit Bravour bestehen, aber es stellte sich heraus, dass ich einen gutartigen Gehirntumor habe, der sehr selten ist, 'drei von einer Million'", erklärte sie. Sie fügte hinzu, dass sie eine Kraniotomie durchlaufen müsse, um den Tumor zu entfernen, da dieser recht groß sei und weitere Komplikationen verursachen könnte.

Davina, die derzeit die ITV-Datingshow "My Mum, Your Dad" moderiert, engagiert sich seit Langem für Frauenthemen und hat Dokumentationen über Verhütung und die Menopause präsentiert. Privat wird sie von ihrem Freund Michael unterstützt, der während ihrer Genesung ihre Social-Media-Kanäle betreut und die Fans über ihren Fortschritt informiert. Ihre offene Art und ihr Engagement für gesundheitliche Aufklärung haben ihr viel Anerkennung eingebracht, und ihre Fans schätzen ihre Ehrlichkeit und ihren Mut, auch in den jetzt schwierigen Zeiten.

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas, September 2024

Getty Images Davina McCall, September 2023

