Fans wollen Rea Garvey zurück im "Masked Singer"-Rateteam!

Die Zuschauer haben einen klaren Wunsch! Für gewöhnlich sitzt Rea Garvey (50) neben Ruth Moschner (47) als festes Mitglied im Rateteam von The Masked Singer. In dieser Staffel war er aber zunächst von seinem Musikerkollegen Álvaro Soler (32) vertreten worden und später von Komiker Rick Kavanian (52). In der vergangenen Sendung fühlte der Ire den maskierten Promis aber als Rategast auf den Zahn. Dabei bildete sich eine klare Meinung bei den Fans heraus: Sie wollen Rea als festes Rateteam-Mitglied zurück!

"Mit Rea war es wieder einmal genial, davor habe ich tatsächlich oft weggeschaltet. Rea ist toll" und "Rea war super drauf. Er fehlt echt in der festen Jury", kommentieren die Zuschauer fleißig auf Instagram. Für die Fans gehört der Sänger einfach als festes Rateteam-Mitglied in die Sendung. "Wie schön war das gestern mit Rea", schwärmt ein weiterer Nutzer.

Aber auch Rick scheint ziemlich gut anzukommen. "Den Rick bitte für zukünftige Staffeln an den Stuhl tackern!", fordert ein User. Am liebsten hätten die Zuschauer aber wohl gleich alle beide inklusive Rate-Queen Ruth fest im Rateteam! "Ich persönlich fand es gestern auch ein tolles Trio. Gerne öfter" und "Könnten die drei zusammen nicht das dauerhafte Rateteam bilden? Ich finde die drei so cool zusammen", lauten weitere Kommentare.

ProSieben/Willi Weber Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Álvaro Soler – "The Masked Singer"-Jury 2023

Getty Images Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Rea Garvey, Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

