Hailey und Justin Bieber trotzen den Scheidungsgerüchten

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) trotzen den Gerüchten über eine angebliche Ehekrise, die seit Wochen in den sozialen Medien kursieren. Nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues zeigt sich das prominente Ehepaar unbeeindruckt von Trennungsspekulationen. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", verriet eine Quelle gegenüber People. Anlässlich ihres sechsten Hochzeitstages im September teilten die beiden auf Instagram romantische Fotos, umgeben von Ballons und Kerzen. "6 Jahre. Ich liebe dich, Baby", schrieb Hailey in einer ihrer Storys.

Das Paar, das 2018 in einem Rathaus in New York City den Bund fürs Leben schloss und ein Jahr später in South Carolina noch eine größere Feier nachholte, scheint durch die Geburt ihres Sohnes noch enger verbunden. Eine vertrauliche Quelle berichtete, dass Justin seit der Ankunft von Baby Jack "in einer glücklichen Blase" lebt. Der Sänger und das Model sind fest entschlossen, jegliche negative Beeinflussung zu ignorieren. Erst zu Halloween zeigte sich die junge Familie in einem Kim-Possible-Kostüm auf Instagram und begeisterte ihre Fans.

Ihre innige Verbundenheit zeigen Justin und Hailey regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Nach den anhaltenden Gerüchten zu Beginn des Jahres machte Hailey klar, dass alle Spekulationen ohne jegliche Grundlage seien. "Nur zur Info, die Geschichten sind zu 100 Prozent frei erfunden", schrieb sie damals. Bilder von ihrem Familienleben und romantischen Momenten spielen die Hauptrolle auf den Accounts des Paares. In der Vergangenheit haben Justin und Hailey immer wieder bewiesen, dass sie mit den Herausforderungen ihrer Bekanntheit und den daraus resultierenden Spekulationen umgehen können.

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber im Juli 2024

