Hailey und Justin Bieber rocken mit Baby Jack Halloween-Look

Baby Jack Blues feierte mit rund zwei Monaten sein erstes Halloween-Fest! Zur Feier des Tages überlegten sich Mama Hailey (27) und Papa Justin Bieber (30) ein niedliches Familienkostüm: Das Model, der Sänger und der kleine Jack gingen als Kim Possible, Ron Stoppable und Rufus, der Nacktmull. Den niedlichen Look teilten die stolzen Eltern in einer Fotoreihe auf Instagram und schrieben dazu: "Oktoberdinge." Der kleine Mann kuschelte sich während des Shootings fest an Papas Brust. Von vorne zeigten Hailey und Justin ihren Sohn bewusst nicht, sondern gewährten ihren Fans lediglich einen Blick auf den Rücken und Hinterkopf des Babys.

Das Bild von Hailey, Justin und dem kleinen Jack feiern die Fans offenbar total und sind ganz aus dem Häuschen – immerhin teilten die Biebers bisher nur sehr selten einen Einblick in ihr Familienleben. "Baby Jacks erstes Halloween", merkt ein Nutzer unter dem Beitrag aufgeregt an. Ein weiterer schreibt: "Baby Bieber, das süßeste Baby und die niedlichste Familie jemals." Ihre Freude über das Familienfoto drücken diverse Fans auch in Form von Herzchen- und Herzaugen-Emojis aus.

Im August dieses Jahres durften Hailey und Justin ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Dennoch darf bei der Unternehmerin und dem "Baby-Interpreten die gemeinsame Zweisamkeit nicht fehlen. Erst vor wenigen Tagen teilten die frischgebackenen Eltern einen Einblick in ihr romantisches Dinnerdate. Im Kerzenlicht knipsten Hailey und Justin ein Selfie, auf dem die Eheleute zufrieden in die Kamera lächelten und ließen ihre Fans im Netz daran teilhaben.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Juli 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

