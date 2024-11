Nach Beleidigung: Thomas Gottschalk verliert seinen Podcast

Entertainer und Moderator Thomas Gottschalk (74) steht erneut im Zentrum medialer Aufmerksamkeit: Der Fernsehsender RTL beendet die Zusammenarbeit mit ihm! Grund dafür ist ein Streit mit der Sängerin Maite Kelly (44), der heftige Kritik an Thomas ausgelöst hat. Der Sender entschied nun, den gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" nach zwei weiteren Folgen am 17. und 31. Dezember einzustellen. Für Thomas, der bereits mehrfach wegen kontroverser Aussagen in die Schlagzeilen geraten war, bedeutet dies erneut einen herben Rückschlag in seiner Karriere.

Der Auslöser für die Entscheidung von RTL waren mehrere umstrittene Äußerungen von Thomas in jüngster Zeit. In einem Interview mit dem Spiegel erklärte er, dass er Frauen nur "rein dienstlich angefasst" habe, was bereits für Aufregung sorgte. Doch vor allem in seinem Podcast mit Mike Krüger (72) überschritt er nach Meinung vieler Zuhörer die Grenze der Angemessenheit, als er sich über das Gewicht von Maite Kelly lustig machte. Im Hinblick auf seinen geplanten Auftritt in Florian Silbereisens (43) ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" am 30. November sagte er salopp: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Diese Bemerkung löste einen Sturm der Entrüstung aus. In den sozialen Medien hagelte es Kritik. Thomas versuchte sich gegenüber der Bild zu rechtfertigen und behauptete, seine Aussage sei weder "frauenfeindlich" noch "bösartig" gewesen. Dennoch entschied RTL, Konsequenzen zu ziehen und den Podcast abzusetzen. Doch es heißt, Mike und Thomas hätten diese Entscheidung von sich aus getroffen, denn sie hätten die Nase voll davon, ständig missverstanden zu werden.

Thomas, der seit Jahrzehnten als eine der größten Entertainer-Legenden Deutschlands gilt, hat in seiner langen Karriere bereits viele Erfolge gefeiert. Mit Sendungen wie "Wetten, dass..?" prägte er die deutsche Fernsehlandschaft und wurde zum Publikumsliebling. Privat ist er Vater von zwei Kindern und legt stets großen Wert auf seine Familie. In letzter Zeit jedoch geriet er immer öfter wegen unbedachter Aussagen in die Kritik – dies schadete seinem einst außergewöhnlichen Image erheblich. Auch mit seinen Büchern kommt der vormals sehr beliebte Entertainer inzwischen nicht mehr allzu gut bei den Menschen in Deutschland an.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Star

