Nicht Giovanni: Für diesen Star schwärmt Jana Ina Zarrella

Giovanni (46) und Jana Ina Zarrella (47) sind seit über 20 Jahren unzertrennlich. Allerdings gibt es da noch einen anderen Mann, der der Brasilianerin den Kopf verdreht hat. In Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" schwärmt Jana Ina von keinem Geringeren als Roland Kaiser (72): "Ich finde Roland grandios." Vor allem die Live-Auftritte des Schlagerstars gefallen Giovannis Ehefrau besonders gut. "Der singt wirklich live – und es kommt so eine Stimme aus diesem Mann raus! Jedes Mal stehe ich da und sag so: 'Oh mein Gott!' Die Texte und alles. Ich bin wirklich mit den Jahren Roland-Kaiser-Fan geworden und ich stehe auch dazu", betont sie.

Die Begeisterung für Schlagermusik hat Jana Ina natürlich auch ihrem Mann zu verdanken. "Mit Giovanni wurde ich auch infiziert und in diese Schlagerwelt reingezogen", stellt sie im weiteren Gespräch klar. Die 47-Jährige ist daher nicht nur großer Fan des "Warum hast du nicht nein gesagt"- Interpreten, wie sie verrät: "Zum Beispiel auch Andrea Berg (58). Ich liebe die Lieder von ihr!"

Ihr allerliebster Schlagersänger wird aber wohl immer Giovanni bleiben. Ihre Liebe scheint unantastbar und aus tiefstem Herzen zu sein. Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung verrieten die beiden bereits im Gespräch mit Bild: "Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig. Und dann sind da ja noch unsere Hunde..." Die Fellnasen wirken bei Streitigkeiten nämlich deeskalierend. "Natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung", plauderte die Moderatorin aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

Anzeige Anzeige