Amira Alys Vater hat Enkelkinder noch nicht kennengelernt

Aus Amira Alys (32) Ehe mit Ex-Mann Oliver Pocher (46) entstanden zwei Kinder. Heute lebt die Moderatorin mit ihren zwei Jungs in Köln. Sie selbst wuchs aber ganz woanders auf. Amiras Mutter stammt aus Österreich, ihr Vater aus Ägypten. Ihre Kindheit spielte sich deswegen in ziemlich gegensätzlichen Welten ab – zwischen Klagenfurt und Kairo. Als sie drei Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Ihr Papa gründete daraufhin in seiner Heimat eine neue Familie. Jahrelang hat der Vater in ihrem Leben keine Rolle gespielt – und auch nicht in dem ihrer eigenen Kinder. "Mein Vater kennt seine Enkel bisher nicht", verrät sie im Gespräch mit der Bild.

Als Kleinkind habe Amira Arabisch gelernt – nachdem ihr Vater die Familie verlassen hatte, habe sie aber aufgehört, seine Sprache zu sprechen. "Ich wollte jahrelang keinen Kontakt zu ihm", erzählt die 32-Jährige. 2018 sei sie dann das erste Mal wieder nach Kairo geflogen: "Ich war selbst überrascht, wie gut und vertraut sich diese Stadt anfühlt. Ich atmete die Luft ein, und es fühlte sich krass wie Heimat an. Ich fühlte mich wohl und wie zu Hause." In den vergangenen Jahren sei nur Österreich der Ort gewesen, der dieses Gefühl in ihr ausgelöst habe. Dort sei sie auch regelmäßig mit ihren Kindern hingefahren. Nun plane sie aber, dass die Söhne ihren Großvater kennenlernen. "Unser Verhältnis ist schwierig. Aber er ist Teil meines Lebens. Ich möchte ihm seine Enkel vorstellen. Meine Kinder sollen wissen, wo meine und ihre Wurzeln sind", berichtet die TV-Bekanntheit zu ihren Plänen.

Im Leben von Amira hat sich im letzten Jahr einiges geändert. Ende 2023 ging die Beziehung zwischen ihr und dem Comedian in die Brüche. Im vergangenen Juli machte sie ihre Liebe zu "Taff"-Moderator Christian Düren (34) offiziell – einen Monat später folgte die Scheidung von Oli. Eine Pause von dem ganzen Trubel möchte sich die zweifache Mama aber nicht gönnen und plant schon ihr nächstes Projekt: 2025 wird Amira ihr Traumhaus bauen.

