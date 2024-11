Cynthia Erivo erzählt von Herausforderungen bei "Wicked"

Cynthia Erivo (37) sprach in einem Interview über die Herausforderungen bei den Dreharbeiten zur Musicalverfilmung "Wicked", in der sie gemeinsam mit Ariana Grande (31) zu sehen ist. Die beiden Künstlerinnen verkörpern in dem Film Elphaba, die böse Hexe des Westens (Cynthia), und Glinda, die gute Hexe des Südens (Ariana). In der "Graham Norton Show" sprach Cynthia über die Herausforderungen, denen sie und Ariana während der Dreharbeiten begegneten.

Sie berichtete von den besonderen Schwierigkeiten, live zu singen, während sie gleichzeitig beeindruckende Akrobatik in der Luft ausführen mussten. "Es hat viel Training gebraucht", erklärte Cynthia. "Normalerweise hat man beim Singen eines großen Songs festen Boden unter den Füßen, der einen stützt. Doch in einem Gurt und einem Korsett muss man erst herausfinden, wo der Atem sitzen muss. Das erforderte nicht nur körperliche Anpassung, sondern auch mentale Tricks, um ruhig und konzentriert zu bleiben." Über ihre Zusammenarbeit mit Ariana sagte die Schauspielerin: "Als wir zum ersten Mal zusammen sangen, merkten wir, wie gut unsere Stimmen harmonieren." Sie fügte hinzu, dass die Produktion drei Jahre in Anspruch genommen hat und sie nun sehr glücklich sei, dass sie darüber sprechen kann.

Die enge Verbindung zwischen Cynthia und Ariana entwickelte sich schnell zu einer tiefen Freundschaft. "Ich habe eine Schwester gewonnen", erzählte Cynthia kürzlich im Portfolio von "Elle's 2024 Women in Hollywood". "Wir sprechen fast jeden Tag miteinander. Schon bei unserem ersten Treffen merkten wir sofort, wie verbunden wir sind." Dieses erste Treffen fand im Haus von Regisseur Jon M. Chu (45) statt, wo sie zusammen mit dem Komponisten Stephen Schwartz einige Lieder aus "Wicked" sangen. "Es hat einfach funktioniert", schwärmte sie. Am Startwochenende erzielte der Film 108 Millionen Euro.

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater 2024

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Schauspielerinnen

