Fangirl-Moment: Georgina Fleur posiert neben Jason Derulo

Georgina Fleur (34) lebt seit einigen Jahren mit ihrer Tochter in Dubai. Auf Instagram lässt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower immer wieder an ihrem Leben in der Wüstenstadt teilhaben – so auch jetzt. Mit einer neuen Bilderreihe lässt sie den Monat Revue passieren. Dabei fällt besonders ein Schnappschuss ins Auge. Darauf zu sehen ist, wie Georgina neben keinem Geringeren als Jason Derulo (35) für die Kamera posiert. Über das Aufeinandertreffen mit dem weltberühmten Sänger scheint sie mehr als happy zu sein, denn Georgina strahlt übers ganze Gesicht.

Ihren Fans fällt bei der aktuellen Bilderreihe aber noch etwas anderes auf: nämlich ihre neuen Brüste. Dass die 34-Jährige so stolz ihre aktuelle Oberweite präsentiert, stößt allerdings nicht bei all ihren Fans auf Begeisterung. "Die künstlichen Knödel", "Ich sehe nur noch Brust" oder "Ich fand es toll, dass du natürliche [Brüste] hattest...", lauten nur einige der kritischen Reaktionen in der Kommentarspalte.

Ende September ließ sich Georgina ihre Brüste zum zweiten Mal operieren. Wie happy sie über das Ergebnis ist, machte sie erst vor wenigen Wochen im Netz deutlich. "Der Arzt hat gesagt, es ist besser, die alte Narbe nicht noch mal aufzumachen. Es ist besser, wenn man noch mal eine neue macht. Dann sitzen die Implantate besser. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich liebe es", schrieb sie begeistert zu einem Video, in dem sie das Pflaster unter der einen Brust abzieht.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Oktober 2024

Anzeige Anzeige