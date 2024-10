Narben gut verheilt? Georgina Fleur zeigt ihre neuen Brüste

Georgina Fleur (34) ließ sich ihre Brüste zum zweiten Mal operieren. Rund drei Wochen nach dem Eingriff zeigt die Influencerin nun auf Instagram, wie gut ihre Narben verheilt sind. "Wie krass ist bitte diese Narbe? Man sieht einfach gar nichts!", freut sich Georgina in einem Video, in dem sie das Pflaster unter der einen Brust abzieht. Auch die zweite Brust kann sich laut der Dubai-Auswanderin sehen lassen: "Auch super geworden. Richtig gut verheilt."

Da es bereits Georginas zweite Brustvergrößerung war, riet ihr der Arzt, das Implantat durch einen neuen Schnitt unterhalb der Brust einzusetzen. "Der Arzt hat gesagt, es ist besser, die alte Narbe nicht noch mal aufzumachen. Es ist besser, wenn man noch mal eine neue macht. Dann sitzen die Implantate besser. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich liebe es", erklärt die 34-Jährige ihren Followern und bittet sie zugleich, von Ratschlägen über die Risiken des Eingriffs abzusehen: "Jetzt sagt mir nicht noch mal, ich hätte meinen BH nicht gut getragen oder mich nicht richtig geschont."

Ganze 15 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Georgina ihrer ersten Brustvergrößerung unterzog. Nach ihrer Schwangerschaft wollte sie neue Implantate, mit denen sie sich bereits kurz nach der OP total wohlfühlte. Auch wenn sie den Stütz-BH noch eine Weile tragen muss, freut sich Georgina erst mal auf einen entspannten Tag am Meer: "Jetzt probiere ich mal meine ganzen Bikinis an und gucke, was ich an dem Strand anziehe."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

