Fans empört wegen Ariana Grandes Millionengage für "Wicked"

Die Musicalverfilmung "Wicked" erobert derzeit die Kinos. Auf der Leinwand in den Hauptrollen zu sehen sind Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37). Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sorgen nun aber die Gagen der Stars für Diskussionen. Denn die zentrale Rolle spielt Cynthia als Elphaba – Ariana, die die Glinda spielt, bekam für ihren Einsatz aber angeblich eine weitaus höhere Summe. Es soll sich bei ihr um rund 14 Millionen Euro handeln, während Cynthia umgerechnet etwa 950.000 Euro bekam. Eine Diskrepanz, die für Unverständnis sorgt. "Dass Ariana über zehn Millionen Euro mehr verdient als Cynthia, finde ich nicht ganz richtig...", meint ein User auf X. Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Viele bezeichnen den Unterschied der Gagen als "unfair" oder sogar "teuflisch".

Fans, die hinter Ariana stehen, halten aber dagegen und argumentieren, sie sei nun mal deutlich bekannter und zudem aufgrund ihrer großen Fangemeinde ein Publikumsmagnet, was den Filmemachern wiederum Umsatz garantiere. Der Produktionsfirma Universal ist die Diskussion um ihren Film nicht entgangen. Gegenüber The Hollywood Reporter meldet sich ein Sprecher zu Wort. "Berichte über Lohnunterschiede zwischen Cynthia und Ariana sind völlig falsch und haben ihren Ursprung im Internet", heißt es in einem Statement. Der Vertreter erklärt, dass beide Darstellerinnen mit der gleichen Summe bezahlt worden seien. Der genaue Betrag bleibt allerdings unbekannt.

Ariana und Cynthia dürften die Gerüchte um ihre Entlohnung relativ egal sein. Sie schlossen am Set eine enge Freundschaft und scheinen seitdem ein unzertrennliches Duo zu sein. Vor allem für die 31-Jährige hat die Verbindung zu ihrer Kollegin eine ganz besondere Bedeutung. "Alleine durch ihre Anwesenheit bin ich zu einer besseren Verbündeten für mich selbst geworden, nachdem ich mich früher oft selbst aufgegeben habe", erklärte Ariana Cynthias Einfluss auf sie im Interview mit New York Times. Die Britin habe einen sehr wichtigen Effekt auf sie gehabt: "Durch die Zeit mit ihr und auch mit meiner Figur, die an sich selbst glaubt, konnte ich bestimmte Teile von mir heilen, die dringend eine Freundin wie Cynthia oder Glinda brauchten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Hauptdarstellerinnen in "Wicked"

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Anzeige Anzeige